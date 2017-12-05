Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin İl Emniyetinden edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak, okul çevrelerinde şiddet olaylarının önlenmesi, daha güvenli eğitim ortamının sağlanması, her türlü şiddet, cinsel istismar, yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden çocuk ve gençleri korumak amacı ile 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında "Güvenli Okul-Güvenli Çevre Projesi"ne başlandığı belirtildi.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında gerçekleştirilen proje kapsamında Mardin’de öğrencilerin güvenle okula gidip gelmesi için Mardin Emniyeti okulların çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Öğrencilerin de polislik mesleğini sevmesi için İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polis ekipleri 11 okulda öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleği üzerine öğrencilere bilgi veriyor. Motosikletli Yunusların Türk bayraklı gösterisi ve özel eğitimli köpeklerin şovu öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Proje kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, 31 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Oktay Yaşar Anadolu Lisesinde, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulunda ve Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulunda polisler öğrenciler ile bir araya geldi.