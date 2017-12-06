Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, yerini akşam saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği kentte başlayan kar yağışı, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan karın keyfini çıkaran vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor.
Sivas'ta kar yağışı başladı
06.12.2017 - 00:29 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 00:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Etiketler : sivas,kar yağışı,
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