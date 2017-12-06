Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan yağmur, yerini akşam saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Termometrelerin eksi 2 dereceyi gösterdiği kentte başlayan kar yağışı, Cumhuriyet Meydanı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yağan karın keyfini çıkaran vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi. Kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini arttırması bekleniyor. 