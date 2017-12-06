Alınan bilgiye göre, Abdulmuttalip Kas'ın (57) kullandığı 22 RA 834 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde, yolun kenarında park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'ın (20) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.
Başında kaskı bulunan ve kazada ağır yaralanan Kas, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Kas, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Motosiklet kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü
06.12.2017 - 01:31 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Abdulmuttalip Kas'ın (57) kullandığı 22 RA 834 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde, yolun kenarında park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'ın (20) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.
Etiketler : edirne,edirne kaza,trafik kazası,
525118 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525118.aspx
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