Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Abdulmuttalip Kas'ın (57) kullandığı 22 RA 834 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde, yolun kenarında park halinde bulunan Hüseyin Çakmak'ın (20) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

Başında kaskı bulunan ve kazada ağır yaralanan Kas, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Kas, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.