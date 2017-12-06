Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Nazilli-Kuyucak karayolunda Jandarma Kavşağı'nda ters şeride giren İbrahim Ö. (56) idaresindeki 09 RJ 754 plakalı minibüs, Çetin Alıcan'ın (55) kullandığı 35 JL 565 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler İbrahim Ö. ve Çetin Alıcan ile hafif ticari araçta bulunan Aynur Alıcan (52) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerin hayati tehlikesi bulunduğu, Aynur Alıcan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.