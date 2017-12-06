Hakkari Belediyesince kentte ilk kez yapılan park ve  oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme  yapılan Hakkari Belediyesi, kentte ilk kez 5 park ve 17 oyun grubu kurdu. Belediyenin Keklikpınar Mahallesi'ne kurduğu parkın içindeki çardak  ile değişik mahallelerdeki bazı oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya  kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda, vatandaşlar için kurulan çardak kullanılamaz hale gelirken  çocukların eğlenceli zaman geçirdiği bazı oyun grupları da zarar gördü. Çardak ve oyun gruplarına zarar verilmesine mahalledeki vatandaşlar da  tepki gösterdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parklara zarar verenlerin yakalanması için  çalışma başlattı.