Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve İstanbul'a kar geldi. İstanbul günlerdir bu haberi bekliyordu. Uyarıların ardından dün gece İstanbul'a kar yağdı. İlk olarak Sarıyer, Başakşehir ve Çekmeköy ilçelerinde görülen kar, bu sabah da yağmaya devam ediyor. Dü gece kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Peki İstanbul'da kar ne kadar sürecek?, Hangi illerde kar yağacak? 6 Aralık hava durumu ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde.

İSTANBUL'A KAR GELDİ

Mevsimin ilk karı İstanbul'a düştü. Kar yağışı ilk olarak Sarıyer, Başakşehir ve Çekmeköy ilçelerinde görüldü.

KUZEY MARMARA OTOYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kısa süre yağan kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Oto Yolu Girişi bir anda beyaza büründü. Daha sonra yağan yağmurla birlikte az miktardaki kar eridi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bolu, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı 4

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 13

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı, zamanla çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8