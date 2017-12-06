Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm öğrenciler kar yağını gördüğü gibi okullar tatil mi? diye düşünmektedir. Kar yağışı kimi zaman zor anlar yaşatsa da karın gelişi tüm çocukları sevindirir. Kar tatili demek eller buz tutuna kadar kar topu oynayabilmek demektir. İstanbul'a dün gece kar yağması ile birlikte bütün öğrencilerin aklında İstanbul'da okullar tatil mi? sorusu belirdi. Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Okula giden öğrenciler geri dönmek zorunda kaldı.Yurdun belli bölümlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı Düzce’nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde okulları tatil etti. Etkili olan kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime sabah saatlerinde bir gün ara verildiği duyurulurken bazı öğrenciler okulun yolunu tutmuştu. Okula giden öğrenciler ise tatil olduğunu öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Bazı öğrenciler kar topu oynarken bazı öğrencilerde okulların daha erken tatil edilmesi gerektiğini okula gidip dönmek zorunda kaldıkları için tepki gösterdiler.Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilçede 39 köy yolu ulaşıma kapandığını Düzce Yığılca arasında ki yolun ise tek şeritten verildiğini söyledi. İşte kar tatili edilen iller...

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı ülkemizin, 04.12.2017 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur beklendiği belirtilen açıklama şöyle:

06.12.2017 Çarşamba günü: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

07.12.2017 Perşembe günü: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin 08.12.2017 Cuma günü yurdumuzu terk etmesi bekleniyor.Ülkemizde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

AKOM'DAN HAVA SICAKLIĞI UYARISI

AKOM'dan yapılan uyarıda, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yeni hafta başından itibaren balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesinin beklendiği belirtildi.

Kar Nedir? Kar Yağışı Nedir? Kar Nasıl Oluşur?



Kar, bir yağış biçimidir. Kar bulutlarda bulunan su taneciklerinin aşırı soğuk ile karşılaşması sonucu kristalleşerek oluşmasıdır. Bu olay çok çabuk meydana geldiği için su tanecikleri yağmura dönüşmeden kar haline gelmiştir. Kar taneleri yapılan araştırmalara göre altıgendir. Fakat küçük olduklarından çıplak gözle şekilsiz gözükürler. Ve bunların hiçbiri birbirine benzemez. Ve gökyüzünden yere doğru inerken hiçbiri birbirine değmez. Toprak ve atmosferin ısı aynı olursa yere düşen kar taneleri erimez. Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre yeryüzüne inen yağış çeşitlerinin sekizde birinin kar yağışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca yere düşen kar taneleri toprağın üzerine kaplar ve toprağın donmasını engeller. Kar tanesi oluşurken sıcaklığa ve neme göre şekil alır. Kar yazın oluşacak nem ve kuraklığı önler. Ayrıca toprağa düşen kar taneleri azot bakterileri yardımıyla eriyerek azot tuzu haline gelerek toprağı da besler. Buna karşın kar taneleri yağış çeşidine ve yağış türüne göre; uzun ince kalem veya şapkalı sütun gibi isimler alır.