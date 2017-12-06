Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün öncesi 100. Yıl Mahallesi’nde bulunan Doğal Park’a fotoğraf çekimine giden Gürkan ve Melike Öge çifti, döndüklerinde park halindeki otomobillerinin camının kırık olduğunu ve içinde takıların bulunduğu çantanın çalındığı fark etti.



Çift, toplam 15 bin lira değerindeki 5 bilezik, 2 çeyrek altın, bir künye ve küpe olan çantanın çalındığını belirterek polise başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Ekipler, plakası belirlenemeyen bir otomobilin, gelin arabasının yanına yaklaştığını, bu araçtan inen bir şüphelinin camı kırarak arka koltuktaki çantayı alarak hızla kaçtığını tespit etti.



Otomobilin arka bagaj kısmında aksesuar olduğunu ve arka lambalarından birinin diğerine göre daha güçlü yandığını tespit eden polis, bu doğrultuda yaptığı çalışmada hırsızlıkta kullanılan aracın Cevahir K’ye (18) ait olduğunu belirledi.

Polis, şüpheli Cevahir K'yi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.