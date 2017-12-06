Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, İstanbul çevresinin öğle saatlerine, bölgenin doğusunun ise akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ile karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. İstanbul çevresinin öğle saatlerine, bölgenin doğusunun ise akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ile karla karışık yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.