Hafta sonunu güneşli geçiren Kayseri'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde hafif şekilde yağan kar, yüksek kesimlerde ise şiddetini artırdı. Vatandaşlar sabah saatlerinde karla güne uyanırken, araç sürücüleri de kara karşı önlem aldı. Kar küreme araçları da yolları açmak için çalışmalara başladı. Hacılar ilçesinde de yağan kar ile beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de de kar etkisini gösteriyor
06.12.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurdun bir çok bölümünde görülen kar yağışı Kayseri'de de etkisini gösteriyor.
Etiketler : kayseri,kar yağışı,haberler,
525213 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525213.aspx
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