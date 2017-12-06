Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç ayrı grubu tespit etti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 47 kişi yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kırklareli'de 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı
06.12.2017 - 10:40 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 47 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Etiketler : kaçak,sığınmacı,mülteci,yakalandı,
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