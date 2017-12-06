Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Camili 1 Mahallesi 1572 Küme evlerinde yaşayan ve Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Muhammet Eren Aşık evinde ölü bulundu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve Savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Üniversiteli Muhammet Eren Aşık’ın kesin ölüm nedeni ön otopsiden sonra netlik kazanacakken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.