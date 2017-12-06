Edinilen bilgilere göre, Camili 1 Mahallesi 1572 Küme evlerinde yaşayan ve Sakarya Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Muhammet Eren Aşık evinde ölü bulundu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve Savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı. Üniversiteli Muhammet Eren Aşık’ın kesin ölüm nedeni ön otopsiden sonra netlik kazanacakken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.
Üniversite öğrencisi genç evinde ölü bulundu
06.12.2017 - 11:19 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Üniversitesinde okuyan 20 yaşında bir öğrenci, evinde ölü bulundu.
Etiketler : Muhammet Eren Aşık,üniversite,ölü bulundu,
525237 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525237.aspx
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