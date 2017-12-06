Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Bin 725 rakımlı Sakarya'nın en yüksek noktalarından olan Dikmen Yaylası ve Mahallesi tamamen beyaza büründü.

KAR KALINLIĞI 35 CM'E ULAŞTI

Yoğun kar yağışı sonrasında mahalle merkezinde 17 santimetre ölçülen kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise yaklaşık 35 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği bölgede sabah saatlerine evlerinden çıkan öğrenciler karlı kaplı cadde ve sokaklarda okullarına gitmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda evlerinin önüne biriken kar birikintilerini temizledi. Kar yağışıyla birlikte belde ve köy yolları ile birlikte dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışının gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.