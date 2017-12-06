Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıl almaz olay Konya'nın merkez Selçuklu ilçesine bağlı Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Define avcılarının uğrak yeri haline gelen arazi vatandaşları canından bezdirdi. Konuyla ilgili konuşan mahalle muhtarı da şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Özellikle gece saatlerinde işe koyulan definecilerin açtıkları çukurlar arasında 10 metreyi bulan bile var. Mahalleli açılan çukurların her geçen gün daha da arttığını belirterek mağduriyetini dile getirdi. Otlayan hayvanlar ve çobanlar ile arazide gezen vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde çukurlara düşme tehlikesi yaşıyor. Mağdur vatandaşların ortak dile getirdikleri konu ise arazide aslında değerli hiç bir şeyin olmaması.



"GECE KAZI YAPILIYOR"

Çukurların kazılmasından dolayı vatandaşlardan büyük tepki aldıklarını söyleyen Ardıçlı Mahallesi Muhtarı Hayri Meneviş, "Halktan bize gelen şikayet çok. Gece kazı yapılıyor. Bizim burada gece sürülerimiz yayılıyor, sürülerden koyunlar içine düşüyor, o yüzden vatandaştan şikayet çok geliyor. 15-20 gün, bir ay içerisinde oldu, öncesinde böyle bir şey yoktu. Çünkü yaz döneminde buraya devamlı arkada çeşmemiz var, çeşmeye su doldurmaya gelen, piknik yapmaya gelenler vardı, öyle bir şey yoktu. 15-20 gün içerisinde bu kazılar oldu. Kaç metrelik çukurlar deyince çukurlar muhtelif... İki metrelik olan var, beş metrelik olan var, bir metrelik olan var. Yerine göre kazmışlar" dedi.



Geçtiğimiz günlerde dağda koyun otlatan mahallede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Şahin ise "Ben otlatmaya çıktığımda geride çukurlar gördüm 3-4 tane. Bu çukurları merak ettim, acaba ne diye geldim. İçinde bir koyun gördüm, ufak böyle düşmüş. Baktım koyunu çıkarttım ve çıkarttıktan sonra şöyle bir bakındım sağıma soluma kimse yok? Koyun ya da ne diyeyim bir düşme olayı oluyor, hem doğamız pisleniyor. Yani ben çobanlık yaparken bu çukuru kendim doldurdum, taşlar ile kapattım. Kapattım ama yine de açmaya gayret ettiler, açtılar ve de kazdılar’’ şeklinde konuştu.



Mahalle sakinlerinden Nurettin Meneviş de, "Şikâyetlerimiz var. İneğimiz geliyor, koyunumuz geliyor, yani düşse burada hayvan sıkışsa sen kurtarma yapana kadar hayvanın işi bitmiş olur veya kalıp burada günlerce aç, susuzluğu var. Yani her türlü şikâyetçiyiz" diye konuştu.