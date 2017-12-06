Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün akşam itibaren etkili olmaya başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İmranlı'da 13, Suşehri'nde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.