İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün akşam itibaren etkili olmaya başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İmranlı'da 13, Suşehri'nde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.