İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre dün akşam itibaren etkili olmaya başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle İmranlı'da 13, Suşehri'nde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ta 14 köy yolu ulaşıma kapandı
06.12.2017 - 11:52 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Etiketler : sivas,haberler,köy yolu,kar,ulaşıma kapanan yollar,
525248 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525248.aspx
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