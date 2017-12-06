Dün geceden itibaren bölgede etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Göreme ve Uçhisar beldesi ile Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında gezinti yapan Uzakdoğulu turistler, adeta gelinlik giymiş olan peribacaları arasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının yoğun olduğu alanlarda bazı turistler çevredeki güvercinlere yem attı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığını, yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.
Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı
06.12.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri, kayadan oyma manastırlarıyla ünlü Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı sonrası ayrı güzelliğe büründü.
Etiketler : Peribacaları,kar,kar yağışı,
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