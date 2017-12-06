Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün geceden itibaren bölgede etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Göreme ve Uçhisar beldesi ile Paşabağı mevkisinde peribacaları arasında gezinti yapan Uzakdoğulu turistler, adeta gelinlik giymiş olan peribacaları arasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışının yoğun olduğu alanlarda bazı turistler çevredeki güvercinlere yem attı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığını, yağışın akşam saatlerine kadar süreceğini bildirdi.