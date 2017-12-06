Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerinde araçları çalınan iki kişi, polis ekiplerine giderek şikayetçi oldular. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalınan araçları ve araçları çalan şahısları yakalamak için inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonunda çalınan araçların Kocaeli'de iki şahsa satıldığını tespit ettiler. Ekipler tarafından çalıntı araçları satın alan şahısların sorgularından ve araçların kriminal incelemesi sonucunda ise 5 kişilik oto hırsızlığı çetesinin yeri tespit edildi.

Körfez ilçesinde şahısların kaldıkları eve operasyon gerçekleştiren Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Y.E.A. (31), E.K.(30), M.B.(33), ve H.G. (18)’yi yakalayarak gözaltına aldılar. Oto hırsızları çetenin üyesi olduğu tespit edilen bir kişinin daha olduğu tespit edilerek inceleme başlatıldı. Yakalanarak Asayiş Şube Müdürülüğü’ne getirilen ve çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen Y.E.A., E.K., M.B. ve H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.