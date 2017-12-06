Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürürken, vatandaşlar ise her zaman olduğu gibi yine kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı belediye temizlik işçilerini de seferber etti. Belediye temizlik işçileri kar yağışıyla birlikte yeniden kaldırımların karını temizlemeye başladı. Öte yandan, tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra düştüğü şehirler arası yollarda trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri kar yağışı ve tipiden dolayı uyararak dikkatli olmalarını istedi. Niğde’de kar yağışı devam ediyor.