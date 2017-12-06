Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı bir anda beyaza bürürken, vatandaşlar ise her zaman olduğu gibi yine kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kar yağışı belediye temizlik işçilerini de seferber etti. Belediye temizlik işçileri kar yağışıyla birlikte yeniden kaldırımların karını temizlemeye başladı. Öte yandan, tipiden dolayı görüş mesafesinin sıfıra düştüğü şehirler arası yollarda trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri kar yağışı ve tipiden dolayı uyararak dikkatli olmalarını istedi. Niğde’de kar yağışı devam ediyor.
Niğde güne karla uyandı
06.12.2017 - 13:32 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de sabaha doğru başlayan kar yağışı etrafı beyazı bürüdü.
Etiketler : Niğde,kar yağışı,yaşam haberleri,
525278 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525278.aspx
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