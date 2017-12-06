Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da dün akşam saatlerinde falezlere gelen 24 yaşındaki Burhan G., kayalık kısımlarda alkol almaya başladı. Bu sırada Burhan G.’nin durumundan şüphelenenler polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri ve itfaiye ise oluşabilecek bir olumsuzluğa karşı hazır bulundu.

İKNA OLMAYINCA ANNESİ ÇAĞRILDI

Polisin iknaları sırasında da alkol almaya devam eden genç, "Ben intihar etmiyorum." diyerek polislerin gitmesini istedi. Polis ise kayalıkların ucunda düşme tehlikesi bulunan genci yaklaşık 1 saat boyunca ikna etmeye çalıştı ancak iknalara olumlu yanıt alamayınca alkollü gencin annesi olay yerine çağrıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen Ayşe G., oğlunu bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı.

ANNESİNİN BOŞLUĞUNDAN FAYDALANIP ATLAMAK İSTEDİ

Bu sırada Burhan G., polisin yanından uzaklaşmasını, annesiyle baş başa kaldıktan sonra geleceği sözünü verdi. Polisin yaklaşık 20 metre geri çekilerek baş başa bıraktığı genç ile annesi 10 dakika kadar konuştu.

Annesi bir müddet sonra ise telefonundan birisini arayarak oğluyla görüştürdü. Bu sırada sinirlendiği gözlenen Burhan G., annesinin bir boşluğundan yararlanarak falezlerden aşağıya atlamak istedi, anne Ayşe G. ise oğlunun yanına inerek kolundan tuttu. Durumu fark eden polis ise gencin yanına koşarak anneye yardım etti ve genç tehlikeli alanın dışına çıkartıldı.

Genç ve annesi polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.