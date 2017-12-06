Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ayhan Korucu’nun kullandığı 07 LUG 24 plakalı otomobile, Atatürk Caddesi'ne ters yönden çıkan Tahsin İmri’nin kullandığı 07 LDN 53 plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan bir eczanenin vitrininden içeri girerek durabildi. Kazada, kimse yaralanmazken, eczanede ve araçlarda maddi hasar oluştu. Geçtiğimiz yıl da aynı günde aynı model, aynı marka, ayrı renkte bir otomobilin eczaneye girmiş ve kaza eczane vitrini ile araçta meydana gelen maddi hasarla atlatılmıştı.



