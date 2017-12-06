Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, M.A.E.'nin uyuşturucu temin edeceği bilgisine ulaştı. Ekipleri, şüpheliyi kaçmaya çalışırken durdurdu. Araçta ve şahsın üzerinde arama yapan ekipler, her hangi bir uyuşturucuya rastlamadı. Bunun üzerine şüphelinin geldiği yönü arayan ekipler, yol kenarında beyaz bir poşet buldu. Poşetin içerisini açan jandarma ekipleri, 355 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.