Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde sokak ortasında Alparslan İ. tarafından başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından bugün mahallesindeki Turan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın tabutu omuzlara alınarak cenaze nakil aracına konulup, Muratlı İlçe mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe Ayşe Öztürk’ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İşe giderken öldürülen Ayşe son yolculuğuna uğurlandı
06.12.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde dün sabah işe giderkesokak ortasında başından vurulan Ayşe Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
Etiketler : Tekirdağ,cinayet,haberler,
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