Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde sokak ortasında Alparslan İ. tarafından başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Ayşe Öztürk'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından bugün mahallesindeki Turan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kızın tabutu omuzlara alınarak cenaze nakil aracına konulup, Muratlı İlçe mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe Ayşe Öztürk’ün yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.