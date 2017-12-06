Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Zonguldak-İstanbul karayolunda görüş mesafesini kısalttı. Bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte, sisli havanın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.