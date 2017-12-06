Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkhan ilçesi İncirli-Perişan Mahallesi Suriye sınır bölgesi Beşikli Tepe mevkisindeki Dağ Ceylanı Üretme İstasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında çizgili sırtlan tespit edildi. Farklı bölgelere yerleştirilen foto kapan kamerasıyla da görüntülenen sırtlan, Hatay’da Altınözü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sınırları dışında tespit edilen ikinci çizgili sırtlan olarak kayıt altına alındı. Kendi gücüyle büyük hayvanları avlayamayan çizgili sırtlanın, genelde leşle beslendiği, bunun yanı sıra küçük kemiricileri, kuşları, kertenkeleleri, bazen keçi, koyun ya da köpek avlayabildiği kaydedildi. Tabiatı Koruma Derneği’nin danışmanlığını yapan Dr. Muhsin Çoğal, yaptığı açıklamada, çizgili sırtlanın ’Tür Koruma Eylem Planı’ yapılan nesli tehdit altında bulunan canlı türlerinden biri olduğunu kaydetti.



Koruma türleri arasında yer alan çizgili sırtlanın Hatay’da Kırıkhan ilçesinde çeşitli alanlarına kurulan foto kapanlarla tespit edildiğini belirten Dr. Çogal, "Elde edilen görüntülerle çizgili sırtlanın varlığını tekrar ortaya çıkardık. Elimizdeki veriler Türkiye’de Hatay’dan başlayıp, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’e olan bölgelerde güncel yayılışı söz konusu" dedi.