Adana'da "çöp ev", bahçesine barikat kurarak görevlilere  direnen ev sahibinin güçlükle ikna edilmesinin ardından temizlendi. Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde annesi ve ağabeyiyle  yaşayan İbrahim D'nin evinden gelen kötü kokulardan rahatsız olan mahalle  sakinleri, durumu Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine adrese giden zabıta ve temizlik görevlileri, yaklaşık  bir yıldır yaptıkları uyarılardan bir sonuç alamadıkları İbrahim D'nin evindeki  çöpleri temizlemek istedi.İbrahim D'nin, bahçesine hurda eşyalardan barikat kurarak görevlilere  direnmesi üzerine polise haber verildi.Zabıtanın uzun süre ikna etmek için uğraştığı ev sahibinin bahçesine  kurduğu barikat, polis ekibinin de desteğiyle yıkıldı. İbrahim D'nin ikna edilmesinin ardından iş makinesi yardımıyla evden 3  kamyon çöp toplandı.Temizliğin ardından evde ilaçlama yapıldı.