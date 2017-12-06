Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışının etkisi altına giren Doğu Anadolu’da 500’ün üzerinde köy ve mahalle yolu ile bazı şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı. Kar ve tipi dolayısıyla Erzurum - Bingöl Karayolu Çat - Karlıova arası Çirişli mevki ulaşıma kapandı. Yolda yüzlerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda mahsur kalan 08 K 7248 plakalı tırın sürücüsü kalp krizi geçirdi. Yolda mahsur kalan diğer vatandaşların müdahale ettiği sürücü kısa süre sonra hayatını kaybetti. Üzerine battaniye örtülen ceset tırın yanında kaldı. Erzurum - Bingöl Karayolunun ulaşıma açılmasıyla sürücünün cenazesinin Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.