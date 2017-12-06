Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta sabaha doğru başlayan ve öğlenden sonra şiddetini artıran kar yağışı tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu kentte hayat neredeyse durdu. Kent merkezinde yürümekte zorlanan vatandaşlar toplu taşıma araçlarını tercih ederken, trafik ekipleri sürücüleri duyarlı olmaları konusunda uyardı.Araçların kent dışına zincirsiz çıkmalarına izin verilmezken, Boğatepe Göle, Kars Digor Hanlar Geçidi'nde araçlara kontrollü olarak geçiş veriliyor. Kar ve tipinin devam ettiği Kars’ta 100'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.