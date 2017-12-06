Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Kars'ta, uçak seferleri de iptal edildi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars Valisi Rahmi Doğan, okulların bir gün tatil edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Okulların tatil edilmesine ise en çok öğrenciler sevindi.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Aralık 2017 perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.