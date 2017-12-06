Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün "gaybubet evine" operasyon düzenlendi. Operasyonda, "Tarık" kod adını kullanan T.Ş ve "Selçuk" kod adlı G.M. ile bir üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Kod adı kullanan 2 zanlının üzerinden başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyetler bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Ş. ile G.M. tutuklandı, üniversite öğrencisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.