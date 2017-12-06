Samsun'da bonzai adlı uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 17 yaşındaki S.A.'nın yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında S.A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti S.A.'yı "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk süresini göz önünde bulundurup tahliyesine karar verdi. Aynı davada yargılanan 1'i tutuklu 2 kişi ise beraat etti.
17 yaşındaki genç, uyuşturucudan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
06.12.2017 - 18:01 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 18:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 17 yaşındaki bir genç "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Samsun,uyuşturucu,hapis,
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