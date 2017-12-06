Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için 7 Aralık 2017 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.