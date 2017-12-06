Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle İlimiz genelinde taşımalı eğitim yapan öğrenciler için 7 Aralık 2017 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.
Nevşehir’de okullar 1 gün tatil edildi
06.12.2017 - 22:32 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 22:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Valiliği, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.
Etiketler : nevşehir,kar tatili,7 aralık 2017,
525389 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525389.aspx
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