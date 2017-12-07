Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde Alsancak Limanı yakınında deniz kıyısında oturan 56 yaşındaki Mehmet Karakaya bir anda dengesini yitirerek suya düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi, Karakaya'yı denizden çıkardı.

Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Karakaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Boğulma sonucu öldüğü belirlenen Mehmet Karakaya'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.