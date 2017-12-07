Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamileler de (1) gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bitlis'te okullar kar sebebi ile tatil oldu
07.12.2017 - 08:53 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamileler de (1) gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.
Etiketler : bitlis,kar tatili,haberler,okullar,
525458 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525458.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER