Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildiği açıklandı. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamileler de (1) gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

