Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ankara-Çubuk karayolundaki Ankara Bulvarı'ndaki 1 No'lu Sağlık Ocağı önünde bulunan EGO otobüs durağında meydana geldi. Çubuk’tan Ankara yönüne giden Hayati Başkan (27)yönetimindeki 34 PK 6173 plakalı otomobil, yol kenarındaki durakta yolcu indiren, Hakan Karcı (40) yönetimindeki 06 BE 7982 plakalı EGO otobüsüne arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Hayati Başkan, otomobilde bulunan Ali Can Tokgöz, Ali Göğüş, Osman Çetiner, Fatih Gültekin, Süleyman Berat Aymergen ve adı belirlenemeyen bir kişi aynı araç içerisinden sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkardılar. Yaralılar, önce Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne ardından Ankara’da bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilde, polis ekipler tarafından yapılan aramada, satışa hazır 'fişek' olarak nitelendirilen 14 içimlik esrar bulundu.





