Kapadokya’da dün yağan kar yağışıyla birlikte peribacaları beyaza bürünürken ortaya çıkan manzaralar kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kapadokya’da peribacalarını beyazlar içerisinde gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çekilirken peribacaları adeta kartpostallık görüntüler verdi.
Kapadokya’dan çok güzel kar manzaraları geldi
07.12.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yağan kar yağışının ardından ortaya çıkan manzaralar kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
Etiketler : kapadokya,kar,kar manzaraları,
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