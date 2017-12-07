Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapadokya’da dün yağan kar yağışıyla birlikte peribacaları beyaza bürünürken ortaya çıkan manzaralar kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Kapadokya’da peribacalarını beyazlar içerisinde gören yerli ve yabancı turistler bol bol hatıra fotoğrafı çekilirken peribacaları adeta kartpostallık görüntüler verdi.