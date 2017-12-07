Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Arıcak ilçesinde çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilden, torbalar halinde uyuşturucu maddenin yol kenarına bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda torbalar içinde 47 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Öte yandan, son bir haftada güvenlik güçlerinin yaptığı 13 çalışmayla, 63 kilogram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 36 gram eroin ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

