Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundurduğu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda, iki çift başlı kılıç ve bunlara ait üzerinde Arapça yazı olan kılıç kını, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

