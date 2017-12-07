Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundurduğu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda, iki çift başlı kılıç ve bunlara ait üzerinde Arapça yazı olan kılıç kını, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'daki operasyonda çift başlı kılıç ele geçirildi
07.12.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da yapılan operasyonda 2 çift başlı kılıç, üzerinde Arapça yazı bulunan kılıç kını, 5 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulundurduğu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda, iki çift başlı kılıç ve bunlara ait üzerinde Arapça yazı olan kılıç kını, 5 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler : adana,operasyon,çift başlı kılıç,
525490 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525490.aspx
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