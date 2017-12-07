Yalova’da seyir halindeyken motor bölümü alev alan hafif ticari araçta çıkan yangını itfaiye söndürdü. O onlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
KAMERALARA YANSIDI
Yalova Soğucak Paşaköy Sapağı’nda meydana gelen olayda 77 DN plakalı hafif ticari aracın motor bölümü alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak dışarıya çıktı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Sürücünün haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracın ön kısmını tamamen saran alevler, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.