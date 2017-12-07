Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en soğuk beş ilinden birisi olan Sivas’ta hava sıcaklığı bugün, gün içerisinde -9 olarak ölçüldü. Gece hava sıcaklığı -15 dereceye düşerken hissedilir sıcaklık ise gün -15 olarak belirlendi. Hava sıcaklıklarında ki ani düşüş Sivaslıları etkilemezken, Sivas’ta bulunan misafirler ani sıcaklık düşüşünün kendilerini olumsuz etkilediği belirtti. Sıcak bölgelerden Sivas’a gelen misafirler hava ısısını tahmin etmekte bile zorlandı. Meteoroloji verilerine göre hafta sonu soğuk hava etkisini arttıracak. Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada vatandaşlar soğuk ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri almaları istendi.