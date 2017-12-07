Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sivas’tan Adıyaman’a bir otobüs firmasıyla ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından gönderilen 12 torba içerisinde bulunan 300 kilogram kaçak eti Adıyaman Otogarı içerisinde fark eden zabıta ekipleri durumu Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler burada yaptıkları incelemelerin ardından kaçak etleri alarak imha etmek üzere el koydu.Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.