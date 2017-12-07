Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sarıkamış-Karaurgan karayolu Gaziler yol ayrımının 0-12'nci kilometreleri ile Akşar-Gaziler-Karaurgan karayolunun 34-49'uncu kilometreleri ulaşıma kapandı. Erzurum-Pasinler karayolu Tekman yol ayrımının 9-35'nci kilometreleri, İkizdere-İspir karayolunun 0-5'inci kilometreleri, Horasan-Erzurum karayolunun Ağrı il sınırı, Eleşkirt-Ağrı karayolunun 0-30'uncu kilometreleri, Erzurum-Çat karayolunun Bingöl il sınırı mevkisi, Karayazı-Göksu-Karaçoban karayolunun 0-26'ncı kilometreleri ve Karayazı-Elmalıdere karayolunun 0-39'ucu kilometreleri arasında ulaşım sağlanamıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran karayolları ile Tutak-Karayazı karayolunun trafiğe kapandı.





Erzurum ve Tutak-Karayazı karayollarının kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede kar ve tipi yüzünden ilerleyemeyen birçok sürücü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde trafiğin normale dönmesini bekledi. Erzurum’da, Bayburt-Erzurum karayolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi ile Erzurum-Erzincan karayolunun Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı 2 bin 370 rakımlı Tepebaşı Geçidi’nde, olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor. Her iki karayolunda, trafik polisleri kar lastiksiz veya zincirsiz araçların devam etmesine izin vermiyor. Ekipler, kapalı yolların açılması ve başka yolların kapanmaması için çalışmalarını iş makineleriyle yoğun şekilde sürdürüyor.