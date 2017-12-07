Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Onikiler Mahallesi Eyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşandı. İbrahim A.’nın kullandığı 06 FG 8052 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken ara sokaktan çıktığı iddia edilen başka bir otomobille çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Okula gitmek için kaldırımda yürüyen ana sınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut (5) otomobilin altında sıkışırken, ağabeyi M.A. (12) ise otomobil ile kapalı olan bir iş yerinin kepengi arasında sıkıştı. Çevredekiler, öğrencileri sıkıştıkları yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı öğrenciler ile otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şair Abdi İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.A.’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Kazayı görüp öğrencileri sıkıştıkları yerden çıkaran vatandaşlar, kız çocuğunun olay yerindeyken durumunun kötü olduğunu, diğer çocuğun ise durumunun iyi olduğunu söyledi.Kaza sonrası öğrencilerden geriye ayakkabıları kaldı.