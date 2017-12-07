Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta ilçeye bağlı Aydınevler Mahallesi, Uyanık Caddesi’nde iki taraf arasında kavga çıkmış, ihbar üzerine olay yerine giden devriye polis ekiplerine taşlı sopalı saldırı düzenlenmişti. Polis araçlarının büyük zarar gördüğü olayda zanlılar kaçarken bölgeye Çevik Kuvvet ekipleri bölgeye sevk edilmişti. Kaçan saldırganlar ile ilgili çalışma başlatan polis, taş ve sopa ile saldıran 2’si kadın 4 kişiyi tespit etti. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı aldı. Suç kaydı olan şüphelilerin yakalanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve helikopter destekli operasyon düzenledi.



Belirlenen adreslere yapılan baskında ikisi kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 4 fişek ve 1 döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Ö. adlı şüphelinin ‘hırsızlıktan’ kaydı bulunduğu ve asker kaçağı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli G.K.’nın ise 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu kaydedildi. Ö.G. isimli kadın zanlının uyuşturucu satmak diğer kadın şüpheli G.Ç.’nin de ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ suçlarından işlem gördüğü ileri sürüldü.Öte yandan operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.