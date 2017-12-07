Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 05.45 sırasında Serik ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir eğlence merkezinden çıkan Soner Alice (25), 07 BYJ 67 plakalı motosikleti ile evine doğru hareket etti. Yolda henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Alice, şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Serik İlçe Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Soner Alice'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.