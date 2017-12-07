Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Bozkurt Mahallesi Limoncu Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı bir apartmanın çatısından düşen güneş enerjisine ait demir su deposu, park halindeki 35 YY 096 plakalı minibüsü hurdaya çevirdi. Bir öğrenci velisi tarafından çekilen fotoğraflar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Turgutlu İhsan Erturgut Okulu ve Turgutlu Anaokulunun tam karşısında gerçekleşen olayın hemen ardından çocukların öğle arası için okuldan ayrılıkları öğrenildi. Olayın çocukların derste olduğu bir zamanda olması faciayı önledi.