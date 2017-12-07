Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Meydan Doğumevi Hastanesi’nde 1980-1990 yılları arasında gerçekleşen doğum olaylarında hastane görevlileri ve diğer şüpheli kişilerce doğan bebeklerin ailelerine, bebeklerin öldüğü söylenerek başka kişilere verildiğine yönelik iddialar nedeniyle soruşturma başlattı.

11 KİŞİ AYNI İDDİA İLE BAŞVURDU



Adana Adliyesi Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına bugüne kadar çoğunluğu 1980-1990 yıllarında gerçekleştiği iddia edilen olaylarla ilgili 11 kişi aynı ve benzer iddialarla müracaatta bulundu.

Alınan ifade ve beyanlar doğrultusunda başsavcılık tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne olay ve iddiaların araştırılması, bilgi ve belgelerin temin edilmesi, beyanların alınması, suç işlendiğine yönelik delillerin elde edilmesi halinde şüphelilerin tespit edilerek yakalanması yönünde talimat verildi.

İNCELEME SÜRECİ SÜRÜYOR



Ayrıca Meydan Doğumevi Hastanesi’nde görevli kamu görevlileri ile ilgili araştırma ve ön inceleme yapılıp sonucunun bildirilmesi için Adana Valiliği’ne yazı yazıldı. Hastane arşivindeki mevcut kayıtlar ile olay tarihlerinde doğum sırasında öldüğü söylenen bebeklerin defin işlemlerine ilişkin süreç ile ilgili belgelerin hastane ve belediye kaynaklarından araştırılıp temin edilmesi ve incelenmesi süreci devam ediyor.