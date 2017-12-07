Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkeze bağlı Molla Kendi beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Murat Bağloğlu, sondaj yapan iş makinesinde çalışırken şaftına takılarak sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Bağoğlu'nun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.