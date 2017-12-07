Olay, merkeze bağlı Molla Kendi beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Murat Bağloğlu, sondaj yapan iş makinesinde çalışırken şaftına takılarak sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Olay yerinde jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından Bağoğlu'nun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Elâzığ'da iş kazası, 1 işçi öldü
07.12.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da sondaj makinesinde çalışan işçi, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Etiketler : elazığ,iş kazası,haberler,
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