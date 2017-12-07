Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir - Savaştepe yolunda meydana gelen kazada, 35 VMA 90 plakalı araç ile 16 BRH 43 plakalı aracın çarpışması sonrası ortalık savaş alanına döndü. 4 kişinin yaralandığı kazada Mesut Anış hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri vatandaşları sıkıştıkları araçtan çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.