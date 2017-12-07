Balıkesir - Savaştepe yolunda meydana gelen kazada, 35 VMA 90 plakalı araç ile 16 BRH 43 plakalı aracın çarpışması sonrası ortalık savaş alanına döndü. 4 kişinin yaralandığı kazada Mesut Anış hayatını kaybederken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri vatandaşları sıkıştıkları araçtan çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Balıkesir'deki kazada, 1 kişi öldü 4 kişi de yaralandı
07.12.2017 - 15:23 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Etiketler : Balıkesir,kaza,trafik kazası,haberler,
525573 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525573.aspx
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