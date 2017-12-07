Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem asker yapılanmasını oluşturan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt, Ankara, İstanbul, Hakkari, Erzincan, Gümüşhane, Zonguldak, Balıkesir, Erzurum ve Konya'da söz konusu kişilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlıyı gözaltına aldı. Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi yakalandı
07.12.2017 - 16:30 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayburt merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 16 kişi yakalandı.
Etiketler : bayburt,fetö,yakalandı,
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