Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mahrem asker yapılanmasını oluşturan muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayburt, Ankara, İstanbul, Hakkari, Erzincan, Gümüşhane, Zonguldak, Balıkesir, Erzurum ve Konya'da söz konusu kişilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlıyı gözaltına aldı. Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.