Mustafa Kılıç'ın (27) kullandığı 20 KH 553 plakalı traktör, Eskihisar Mahallesi Kurukümes mevkisinde şarampole devrildi. Devrilen traktörü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılıç'ın cenazesi, Yatağan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazanın, Yörük çadırında yaşayan Kılıç'ın, telefonunu şarj etmek için maden ocağına gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
07.12.2017 - 16:24 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 16:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : muğla,haberler,traktör,kaza,
525585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525585.aspx
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