Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mustafa Kılıç'ın (27) kullandığı 20 KH 553 plakalı traktör, Eskihisar Mahallesi Kurukümes mevkisinde şarampole devrildi. Devrilen traktörü gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılıç'ın cenazesi, Yatağan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazanın, Yörük çadırında yaşayan Kılıç'ın, telefonunu şarj etmek için maden ocağına gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.